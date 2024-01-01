Чилийские песо в албанские леки
Сконвертируйте CLP в ALL по реальному обменному курсу
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|1 CLP в ALL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1018
|0,1040
|Низкий
|0,0978
|0,0974
|В среднем
|0,0996
|0,1005
|Изменить
|-2.27%
|-1.51%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CLP к ALL
За последние 30 дней максимальный курс CLP к ALL составил 0,1018, а минимальный — 0,0978. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0996. Изменение курса CLP к ALL в процентном соотношении составило -2.27.
За последние 90 дней максимальный курс CLP к ALL составил 0,1040, а минимальный — 0,0974. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1005. Изменение курса CLP к ALL в процентном соотношении составило -1.51.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в албанские леки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и ALL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в ALL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Албанский лек / Чилийское песо
|1 ALL
|10,22800 CLP
|5 ALL
|51,14000 CLP
|10 ALL
|102,28000 CLP
|20 ALL
|204,56000 CLP
|50 ALL
|511,40000 CLP
|100 ALL
|1 022,80000 CLP
|250 ALL
|2 557,00000 CLP
|500 ALL
|5 114,00000 CLP
|1000 ALL
|10 228,00000 CLP
|2000 ALL
|20 456,00000 CLP
|5000 ALL
|51 140,00000 CLP
|10000 ALL
|102 280,00000 CLP