Чилийские песо в марокканские дирхамы
Сконвертируйте CLP в MAD по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 CLP в MAD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0108
|0,0112
|Низкий
|0,0104
|0,0104
|В среднем
|0,0106
|0,0108
|Изменить
|-2.53%
|-1.84%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CLP к MAD
За последние 30 дней максимальный курс CLP к MAD составил 0,0108, а минимальный — 0,0104. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0106. Изменение курса CLP к MAD в процентном соотношении составило -2.53.
За последние 90 дней максимальный курс CLP к MAD составил 0,0112, а минимальный — 0,0104. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0108. Изменение курса CLP к MAD в процентном соотношении составило -1.84.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в марокканские дирхамы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и MAD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в MAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Марокканский дирхам / Чилийское песо
|1 MAD
|96,04310 CLP
|5 MAD
|480,21550 CLP
|10 MAD
|960,43100 CLP
|20 MAD
|1 920,86200 CLP
|50 MAD
|4 802,15500 CLP
|100 MAD
|9 604,31000 CLP
|250 MAD
|24 010,77500 CLP
|500 MAD
|48 021,55000 CLP
|1000 MAD
|96 043,10000 CLP
|2000 MAD
|192 086,20000 CLP
|5000 MAD
|480 215,50000 CLP
|10000 MAD
|960 431,00000 CLP