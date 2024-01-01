Чилийские песо в гондурасские лемпиры
Сконвертируйте CLP в HNL по реальному обменному курсу
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|1 CLP в HNL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0273
|0,0279
|Низкий
|0,0259
|0,0258
|В среднем
|0,0266
|0,0267
|Изменить
|-1.20%
|1.70%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CLP к HNL
За последние 30 дней максимальный курс CLP к HNL составил 0,0273, а минимальный — 0,0259. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0266. Изменение курса CLP к HNL в процентном соотношении составило -1.20.
За последние 90 дней максимальный курс CLP к HNL составил 0,0279, а минимальный — 0,0258. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0267. Изменение курса CLP к HNL в процентном соотношении составило 1.70.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в гондурасские лемпиры
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и HNL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в HNL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Гондурасская лемпира / Чилийское песо
|1 HNL
|38,01180 CLP
|5 HNL
|190,05900 CLP
|10 HNL
|380,11800 CLP
|20 HNL
|760,23600 CLP
|50 HNL
|1 900,59000 CLP
|100 HNL
|3 801,18000 CLP
|250 HNL
|9 502,95000 CLP
|500 HNL
|19 005,90000 CLP
|1000 HNL
|38 011,80000 CLP
|2000 HNL
|76 023,60000 CLP
|5000 HNL
|190 059,00000 CLP
|10000 HNL
|380 118,00000 CLP