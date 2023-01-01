بيزو تشيلي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل CLP إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٢٧٫٩٠ hnl

1.00000 CLP = 0.02790 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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CLP إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866051.064988.51531.437621.661570.9654518.1965
1GBP1.1546711.22965102.2091.660031.918631.1147721.0116
1USD0.939050.81324183.12081.351.560310.906617.0875
1INR0.01129750.009783830.012030710.01624140.01877150.0109070.205574

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / لامبيرا هندوراسي
1 CLP0.02790 HNL
5 CLP0.13949 HNL
10 CLP0.27898 HNL
20 CLP0.55797 HNL
50 CLP1.39492 HNL
100 CLP2.78983 HNL
250 CLP6.97458 HNL
500 CLP13.94915 HNL
1000 CLP27.89830 HNL
2000 CLP55.79660 HNL
5000 CLP139.49150 HNL
10000 CLP278.98300 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Chilean Peso
1 HNL35.84440 CLP
5 HNL179.22200 CLP
10 HNL358.44400 CLP
20 HNL716.88800 CLP
50 HNL1792.22000 CLP
100 HNL3584.44000 CLP
250 HNL8961.10000 CLP
500 HNL17922.20000 CLP
1000 HNL35844.40000 CLP
2000 HNL71688.80000 CLP
5000 HNL179222.00000 CLP
10000 HNL358444.00000 CLP