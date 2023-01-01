5000 بيزو تشيلي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل CLP إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ clp
١٤٤٫٤٢ hnl

1.00000 CLP = 0.02888 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 14:8 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

CLP إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 HNL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85461.078889.23891.466631.6710.9549518.5205
1GBP1.1701411.26235104.4221.716161.955311.1174221.6716
1USD0.926950.792173182.72051.35951.548950.885217.1677
1INR0.01120590.009576510.012088910.01643490.01872510.01070110.207539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / لامبيرا هندوراسي
1 CLP0.02888 HNL
5 CLP0.14442 HNL
10 CLP0.28883 HNL
20 CLP0.57767 HNL
50 CLP1.44417 HNL
100 CLP2.88834 HNL
250 CLP7.22085 HNL
500 CLP14.44170 HNL
1000 CLP28.88340 HNL
2000 CLP57.76680 HNL
5000 CLP144.41700 HNL
10000 CLP288.83400 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Chilean Peso
1 HNL34.62190 CLP
5 HNL173.10950 CLP
10 HNL346.21900 CLP
20 HNL692.43800 CLP
50 HNL1731.09500 CLP
100 HNL3462.19000 CLP
250 HNL8655.47500 CLP
500 HNL17310.95000 CLP
1000 HNL34621.90000 CLP
2000 HNL69243.80000 CLP
5000 HNL173109.50000 CLP
10000 HNL346219.00000 CLP