Чилийские песо в польские злотые

Сконвертируйте CLP в PLN по реальному обменному курсу

1 000 clp
4,18 pln

$1,000 CLP = zł0,004184 PLN

Среднерыночный курс в 04:58
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1 CLP в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00430,0044
Низкий0,00420,0042
В среднем0,00430,0043
Изменить-3.06%-1.07%
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Соотношение 1 CLP к PLN

За последние 30 дней максимальный курс CLP к PLN составил 0,0043, а минимальный — 0,0042. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0043. Изменение курса CLP к PLN в процентном соотношении составило -3.06.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к PLN составил 0,0044, а минимальный — 0,0042. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0043. Изменение курса CLP к PLN в процентном соотношении составило -1.07.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9191,49317,9911,66
1 GBP1,29411,7731,741,1881,93123,2782,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1261,211
1 SGD0,7440,5751,01910,6831,1113,3821,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Польский злотый
1 CLP0,00418 PLN
5 CLP0,02092 PLN
10 CLP0,04184 PLN
20 CLP0,08368 PLN
50 CLP0,20920 PLN
100 CLP0,41840 PLN
250 CLP1,04601 PLN
500 CLP2,09202 PLN
1000 CLP4,18403 PLN
2000 CLP8,36806 PLN
5000 CLP20,92015 PLN
10000 CLP41,84030 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Чилийское песо
1 PLN239,00400 CLP
5 PLN1 195,02000 CLP
10 PLN2 390,04000 CLP
20 PLN4 780,08000 CLP
50 PLN11 950,20000 CLP
100 PLN23 900,40000 CLP
250 PLN59 751,00000 CLP
500 PLN119 502,00000 CLP
1000 PLN239 004,00000 CLP
2000 PLN478 008,00000 CLP
5000 PLN1 195 020,00000 CLP
10000 PLN2 390 040,00000 CLP