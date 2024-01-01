Чилийские песо в узбекские сомы

Сконвертируйте CLP в UZS по реальному обменному курсу

1 000 clp
13 369,90 uzs

$1,000 CLP = so'm13,37 UZS

Среднерыночный курс в 21:10
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1 CLP в UZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий13,957614,2926
Низкий13,151713,1311
В среднем13,517113,6474
Изменить-1.32%0.77%
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Соотношение 1 CLP к UZS

За последние 30 дней максимальный курс CLP к UZS составил 13,9576, а минимальный — 13,1517. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 13,5171. Изменение курса CLP к UZS в процентном соотношении составило -1.32.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к UZS составил 14,2926, а минимальный — 13,1311. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 13,6474. Изменение курса CLP к UZS в процентном соотношении составило 0.77.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3450,9191,49317,9851,661
1 GBP1,29411,7731,7391,1881,93123,2642,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,121,211
1 SGD0,7440,5751,01910,6831,1113,3751,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в узбекские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Узбекский сом
1 CLP13,36990 UZS
5 CLP66,84950 UZS
10 CLP133,69900 UZS
20 CLP267,39800 UZS
50 CLP668,49500 UZS
100 CLP1 336,99000 UZS
250 CLP3 342,47500 UZS
500 CLP6 684,95000 UZS
1000 CLP13 369,90000 UZS
2000 CLP26 739,80000 UZS
5000 CLP66 849,50000 UZS
10000 CLP133 699,00000 UZS
Обменные курсы Узбекский сом / Чилийское песо
1 UZS0,07480 CLP
5 UZS0,37398 CLP
10 UZS0,74795 CLP
20 UZS1,49590 CLP
50 UZS3,73975 CLP
100 UZS7,47950 CLP
250 UZS18,69875 CLP
500 UZS37,39750 CLP
1000 UZS74,79500 CLP
2000 UZS149,59000 CLP
5000 UZS373,97500 CLP
10000 UZS747,95000 CLP