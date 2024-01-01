Чилийские песо в узбекские сомы
Сконвертируйте CLP в UZS по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 CLP в UZS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|13,9576
|14,2926
|Низкий
|13,1517
|13,1311
|В среднем
|13,5171
|13,6474
|Изменить
|-1.32%
|0.77%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CLP к UZS
За последние 30 дней максимальный курс CLP к UZS составил 13,9576, а минимальный — 13,1517. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 13,5171. Изменение курса CLP к UZS в процентном соотношении составило -1.32.
За последние 90 дней максимальный курс CLP к UZS составил 14,2926, а минимальный — 13,1311. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 13,6474. Изменение курса CLP к UZS в процентном соотношении составило 0.77.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в узбекские сомы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Чилийское песо / Узбекский сом
|1 CLP
|13,36990 UZS
|5 CLP
|66,84950 UZS
|10 CLP
|133,69900 UZS
|20 CLP
|267,39800 UZS
|50 CLP
|668,49500 UZS
|100 CLP
|1 336,99000 UZS
|250 CLP
|3 342,47500 UZS
|500 CLP
|6 684,95000 UZS
|1000 CLP
|13 369,90000 UZS
|2000 CLP
|26 739,80000 UZS
|5000 CLP
|66 849,50000 UZS
|10000 CLP
|133 699,00000 UZS