Турецкие лиры в узбекские сомы
Сконвертируйте TRY в UZS по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса TRY к UZS
1 TRY = 452.24200 UZS
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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в узбекские сомы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Турецкая лира / Узбекский сом
|1 TRY
|452.24200 UZS
|5 TRY
|2261.21000 UZS
|10 TRY
|4522.42000 UZS
|20 TRY
|9044.84000 UZS
|50 TRY
|22612.10000 UZS
|100 TRY
|45224.20000 UZS
|250 TRY
|113060.50000 UZS
|500 TRY
|226121.00000 UZS
|1000 TRY
|452242.00000 UZS
|2000 TRY
|904484.00000 UZS
|5000 TRY
|2261210.00000 UZS
|10000 TRY
|4522420.00000 UZS