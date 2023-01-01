Турецкие лиры в узбекские сомы

Сконвертируйте TRY в UZS по реальному обменному курсу

1000 try
452242 uzs

1.00000 TRY = 452.24200 UZS

Среднерыночный курс в 10:3 UTC
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График изменения обменного курса TRY к UZS

1 мин. назад 1 TRY → 0 UZS
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860951.0730589.02691.455321.674160.9583518.5128
1GBP1.1615111.2463103.4011.690291.944461.1131321.5018
1USD0.931950.802375182.96621.356251.560180.893117.2525
1INR0.01123260.009671110.012053110.0163470.01880510.01076460.207946

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в узбекские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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plane
Обменные курсы Турецкая лира / Узбекский сом
1 TRY452.24200 UZS
5 TRY2261.21000 UZS
10 TRY4522.42000 UZS
20 TRY9044.84000 UZS
50 TRY22612.10000 UZS
100 TRY45224.20000 UZS
250 TRY113060.50000 UZS
500 TRY226121.00000 UZS
1000 TRY452242.00000 UZS
2000 TRY904484.00000 UZS
5000 TRY2261210.00000 UZS
10000 TRY4522420.00000 UZS
Обменные курсы Узбекский сом / Турецкая лира
1 UZS0.00221 TRY
5 UZS0.01106 TRY
10 UZS0.02211 TRY
20 UZS0.04422 TRY
50 UZS0.11056 TRY
100 UZS0.22112 TRY
250 UZS0.55280 TRY
500 UZS1.10560 TRY
1000 UZS2.21121 TRY
2000 UZS4.42242 TRY
5000 UZS11.05605 TRY
10000 UZS22.11210 TRY