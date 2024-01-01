1 тысяча узбекских сомов в турецкие лиры

Сконвертируйте UZS в TRY по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = TL0,002682 TRY

Среднерыночный курс в 11:27
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График изменения обменного курса UZS к TRY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TRY
1 UZS в TRYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00270,0027
Низкий0,00270,0027
В среднем0,00270,0027
Изменение-0.08%0.96%
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Соотношение 1 UZS к TRY

За последние 30 дней максимальный курс UZS к TRY составил 0,0027, а минимальный — 0,0027. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0027. Изменение курса UZS к TRY в процентном соотношении составило -0.08.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к TRY составил 0,0027, а минимальный — 0,0027. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0027. Изменение курса UZS к TRY в процентном соотношении составило 0.96.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06689,9751,4861,620,93821,806
1 GBP1,20811,288108,7171,7951,9581,13326,348
1 USD0,9380,776184,3851,3931,520,87920,451
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,242

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

UZS в USD

UZS в EUR

UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Турецкая лира
1 UZS0,00268 TRY
5 UZS0,01341 TRY
10 UZS0,02682 TRY
20 UZS0,05365 TRY
50 UZS0,13411 TRY
100 UZS0,26823 TRY
250 UZS0,67057 TRY
500 UZS1,34115 TRY
1000 UZS2,68230 TRY
2000 UZS5,36460 TRY
5000 UZS13,41150 TRY
10000 UZS26,82300 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Узбекский сом
1 TRY372,81500 UZS
5 TRY1 864,07500 UZS
10 TRY3 728,15000 UZS
20 TRY7 456,30000 UZS
50 TRY18 640,75000 UZS
100 TRY37 281,50000 UZS
250 TRY93 203,75000 UZS
500 TRY186 407,50000 UZS
1000 TRY372 815,00000 UZS
2000 TRY745 630,00000 UZS
5000 TRY1 864 075,00000 UZS
10000 TRY3 728 150,00000 UZS