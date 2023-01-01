Узбекские сомы в долларов сша

Сконвертируйте UZS в USD по реальному обменному курсу

1000 uzs
0.08 usd

1.00000 UZS = 0.00008 USD

Среднерыночный курс в 10:56 UTC
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График изменения обменного курса UZS к USD

1 мин. назад 1 UZS → 0 USD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86071.07489.13511.456561.675640.9585518.5121
1GBP1.1618511.24765103.5471.692061.946561.1136921.5052
1USD0.93110.801507182.99361.35621.560180.892517.2366
1INR0.01121890.009657450.012049110.0163410.01879880.01075380.207686

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в долларов сша

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Узбекский сом / Доллар США
1 UZS0.00008 USD
5 UZS0.00041 USD
10 UZS0.00082 USD
20 UZS0.00164 USD
50 UZS0.00411 USD
100 UZS0.00822 USD
250 UZS0.02056 USD
500 UZS0.04111 USD
1000 UZS0.08222 USD
2000 UZS0.16445 USD
5000 UZS0.41112 USD
10000 UZS0.82223 USD
Обменные курсы Доллар США / Узбекский сом
1 USD12162.00000 UZS
5 USD60810.00000 UZS
10 USD121620.00000 UZS
20 USD243240.00000 UZS
50 USD608100.00000 UZS
100 USD1216200.00000 UZS
250 USD3040500.00000 UZS
500 USD6081000.00000 UZS
1000 USD12162000.00000 UZS
2000 USD24324000.00000 UZS
5000 USD60810000.00000 UZS
10000 USD121620000.00000 UZS