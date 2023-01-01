Узбекские сомы в долларов сша
Сконвертируйте UZS в USD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса UZS к USD
1 UZS = 0.00008 USD
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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в долларов сша
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Доллар США / Узбекский сом
|1 USD
|12162.00000 UZS
|5 USD
|60810.00000 UZS
|10 USD
|121620.00000 UZS
|20 USD
|243240.00000 UZS
|50 USD
|608100.00000 UZS
|100 USD
|1216200.00000 UZS
|250 USD
|3040500.00000 UZS
|500 USD
|6081000.00000 UZS
|1000 USD
|12162000.00000 UZS
|2000 USD
|24324000.00000 UZS
|5000 USD
|60810000.00000 UZS
|10000 USD
|121620000.00000 UZS