20 узбекских сомов в доллары США

Сконвертируйте UZS в USD по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = $0,00007809 USD

Среднерыночный курс в 08:54
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График изменения обменного курса UZS к USD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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USD
1 UZS в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменение-0.25%-1.44%
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Соотношение 1 UZS к USD

За последние 30 дней максимальный курс UZS к USD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса UZS к USD в процентном соотношении составило -0.25.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к USD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса UZS к USD в процентном соотношении составило -1.44.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8271,06689,9661,4851,620,93821,794
1 GBP1,20911,289108,7411,7951,9581,13326,342
1 USD0,9380,776184,3841,3931,5190,87920,441
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,242

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

UZS в USD

UZS в EUR

UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Доллар США
1 UZS0,00008 USD
5 UZS0,00039 USD
10 UZS0,00078 USD
20 UZS0,00156 USD
50 UZS0,00390 USD
100 UZS0,00781 USD
250 UZS0,01952 USD
500 UZS0,03905 USD
1000 UZS0,07809 USD
2000 UZS0,15619 USD
5000 UZS0,39047 USD
10000 UZS0,78095 USD
Обменные курсы Доллар США / Узбекский сом
1 USD12 805,00000 UZS
5 USD64 025,00000 UZS
10 USD128 050,00000 UZS
20 USD256 100,00000 UZS
50 USD640 250,00000 UZS
100 USD1 280 500,00000 UZS
250 USD3 201 250,00000 UZS
500 USD6 402 500,00000 UZS
1000 USD12 805 000,00000 UZS
2000 USD25 610 000,00000 UZS
5000 USD64 025 000,00000 UZS
10000 USD128 050 000,00000 UZS