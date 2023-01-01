Узбекские сомы в японская иена

Сконвертируйте UZS в JPY по реальному обменному курсу

1000 uzs
12 jpy

1.00000 UZS = 0.01212 JPY

Среднерыночный курс в 11:43 UTC
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График изменения обменного курса UZS к JPY

1 мин. назад 1 UZS → 0 JPY
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860751.073889.10221.456291.674670.958618.5174
1GBP1.1617811.24755103.521.691931.945651.1136821.5136
1USD0.931250.801571182.97841.35621.559580.8926517.2447
1INR0.01122310.009660.012051310.0163440.0187950.01075760.207822

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в японская иена

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Узбекский сом / Японская иена
1 UZS0.01212 JPY
5 UZS0.06059 JPY
10 UZS0.12117 JPY
20 UZS0.24235 JPY
50 UZS0.60586 JPY
100 UZS1.21173 JPY
250 UZS3.02932 JPY
500 UZS6.05865 JPY
1000 UZS12.11730 JPY
2000 UZS24.23460 JPY
5000 UZS60.58650 JPY
10000 UZS121.17300 JPY
Обменные курсы Японская иена / Узбекский сом
100 JPY8252.70000 UZS
1000 JPY82527.00000 UZS
1500 JPY123790.50000 UZS
2000 JPY165054.00000 UZS
3000 JPY247581.00000 UZS
5000 JPY412635.00000 UZS
5400 JPY445645.80000 UZS
10000 JPY825270.00000 UZS
15000 JPY1237905.00000 UZS
20000 JPY1650540.00000 UZS
25000 JPY2063175.00000 UZS
30000 JPY2475810.00000 UZS