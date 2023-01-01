Узбекские сомы в японская иена
Сконвертируйте UZS в JPY по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса UZS к JPY
1 UZS = 0.01212 JPY
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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в японская иена
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Японская иена / Узбекский сом
|100 JPY
|8252.70000 UZS
|1000 JPY
|82527.00000 UZS
|1500 JPY
|123790.50000 UZS
|2000 JPY
|165054.00000 UZS
|3000 JPY
|247581.00000 UZS
|5000 JPY
|412635.00000 UZS
|5400 JPY
|445645.80000 UZS
|10000 JPY
|825270.00000 UZS
|15000 JPY
|1237905.00000 UZS
|20000 JPY
|1650540.00000 UZS
|25000 JPY
|2063175.00000 UZS
|30000 JPY
|2475810.00000 UZS