2 000 узбекских сомов в японские иены

Сконвертируйте UZS в JPY по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = ¥0,01200 JPY

Среднерыночный курс в 10:47
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График изменения обменного курса UZS к JPY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JPY
1 UZS в JPYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01210,0121
Низкий0,01170,0111
В среднем0,01180,0116
Изменение2.81%3.09%
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Соотношение 1 UZS к JPY

За последние 30 дней максимальный курс UZS к JPY составил 0,0121, а минимальный — 0,0117. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0118. Изменение курса UZS к JPY в процентном соотношении составило 2.81.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к JPY составил 0,0121, а минимальный — 0,0111. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0116. Изменение курса UZS к JPY в процентном соотношении составило 3.09.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,0771,4871,6210,93821,738
1 GBP1,20811,289108,7821,7961,9581,13326,252
1 USD0,9370,776184,371,3931,5180,87920,36
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в японские иены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

UZS в USD

UZS в EUR

UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Японская иена
1 UZS0,01200 JPY
5 UZS0,06001 JPY
10 UZS0,12003 JPY
20 UZS0,24005 JPY
50 UZS0,60014 JPY
100 UZS1,20027 JPY
250 UZS3,00067 JPY
500 UZS6,00135 JPY
1000 UZS12,00270 JPY
2000 UZS24,00540 JPY
5000 UZS60,01350 JPY
10000 UZS120,02700 JPY
Обменные курсы Японская иена / Узбекский сом
100 JPY8 331,44000 UZS
1000 JPY83 314,40000 UZS
1500 JPY124 971,60000 UZS
2000 JPY166 628,80000 UZS
3000 JPY249 943,20000 UZS
5000 JPY416 572,00000 UZS
5400 JPY449 897,76000 UZS
10000 JPY833 144,00000 UZS
15000 JPY1 249 716,00000 UZS
20000 JPY1 666 288,00000 UZS
25000 JPY2 082 860,00000 UZS
30000 JPY2 499 432,00000 UZS