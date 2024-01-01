5 узбекских сомов в японские иены
Сконвертируйте UZS в JPY по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса UZS к JPY
1 UZS = 0,01200 JPY
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|1 UZS в JPY
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0121
|0,0121
|Низкий
|0,0117
|0,0111
|В среднем
|0,0118
|0,0116
|Изменение
|2.81%
|3.09%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 UZS к JPY
За последние 30 дней максимальный курс UZS к JPY составил 0,0121, а минимальный — 0,0117. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0118. Изменение курса UZS к JPY в процентном соотношении составило 2.81.
За последние 90 дней максимальный курс UZS к JPY составил 0,0121, а минимальный — 0,0111. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0116. Изменение курса UZS к JPY в процентном соотношении составило 3.09.
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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в японские иены
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
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- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
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- Китайский юань RMB
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- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
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|Обменные курсы Японская иена / Узбекский сом
|100 JPY
|8 331,16000 UZS
|1000 JPY
|83 311,60000 UZS
|1500 JPY
|124 967,40000 UZS
|2000 JPY
|166 623,20000 UZS
|3000 JPY
|249 934,80000 UZS
|5000 JPY
|416 558,00000 UZS
|5400 JPY
|449 882,64000 UZS
|10000 JPY
|833 116,00000 UZS
|15000 JPY
|1 249 674,00000 UZS
|20000 JPY
|1 666 232,00000 UZS
|25000 JPY
|2 082 790,00000 UZS
|30000 JPY
|2 499 348,00000 UZS