Узбекские сомы в евро

Сконвертируйте UZS в EUR по реальному обменному курсу

1 000 uzs
0,08 eur

1.00000 UZS = 0.00008 EUR

Среднерыночный курс в 11:41 UTC
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График изменения обменного курса UZS к EUR

1 мин. назад 1 UZS → 0 EUR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86051.073889.08551.456391.674540.9585518.5141
1GBP1.1621211.2479103.5291.692531.946041.1139521.5159
1USD0.931250.801346182.96281.35631.559450.8926517.2417
1INR0.01122520.00965910.012053610.01634830.0187970.01075960.207824

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Узбекский сом / Евро
1 UZS0.00008 EUR
5 UZS0.00038 EUR
10 UZS0.00077 EUR
20 UZS0.00153 EUR
50 UZS0.00383 EUR
100 UZS0.00766 EUR
250 UZS0.01914 EUR
500 UZS0.03829 EUR
1000 UZS0.07657 EUR
2000 UZS0.15314 EUR
5000 UZS0.38286 EUR
10000 UZS0.76572 EUR
Обменные курсы Евро / Узбекский сом
1 EUR13059.60000 UZS
5 EUR65298.00000 UZS
10 EUR130596.00000 UZS
20 EUR261192.00000 UZS
50 EUR652980.00000 UZS
100 EUR1305960.00000 UZS
250 EUR3264900.00000 UZS
500 EUR6529800.00000 UZS
1000 EUR13059600.00000 UZS
2000 EUR26119200.00000 UZS
5000 EUR65298000.00000 UZS
10000 EUR130596000.00000 UZS