10 тысяч узбекских сомов в евро

Сконвертируйте UZS в EUR по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = €0,00007310 EUR

Среднерыночный курс в 10:25
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UZS к EUR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

EUR
1 UZS в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменение2.11%1.44%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UZS к EUR

За последние 30 дней максимальный курс UZS к EUR составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса UZS к EUR в процентном соотношении составило 2.11.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к EUR составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса UZS к EUR в процентном соотношении составило 1.44.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UZS к EUR

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,1411,4881,6220,93921,736
1 GBP1,20811,29108,8641,7971,9581,13426,251
1 USD0,9360,775184,3741,3931,5180,87920,345
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

UZS в USD

UZS в EUR

UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Евро
1 UZS0,00007 EUR
5 UZS0,00037 EUR
10 UZS0,00073 EUR
20 UZS0,00146 EUR
50 UZS0,00365 EUR
100 UZS0,00731 EUR
250 UZS0,01827 EUR
500 UZS0,03655 EUR
1000 UZS0,07310 EUR
2000 UZS0,14620 EUR
5000 UZS0,36549 EUR
10000 UZS0,73098 EUR
Обменные курсы Евро / Узбекский сом
1 EUR13 680,20000 UZS
5 EUR68 401,00000 UZS
10 EUR136 802,00000 UZS
20 EUR273 604,00000 UZS
50 EUR684 010,00000 UZS
100 EUR1 368 020,00000 UZS
250 EUR3 420 050,00000 UZS
500 EUR6 840 100,00000 UZS
1000 EUR13 680 200,00000 UZS
2000 EUR27 360 400,00000 UZS
5000 EUR68 401 000,00000 UZS
10000 EUR136 802 000,00000 UZS