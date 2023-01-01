Узбекские сомы в российские рубли
Сконвертируйте UZS в RUB по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса UZS к RUB
1 UZS = 0.00790 RUB
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в российские рубли
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и RUB из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в RUB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Российский рубль / Узбекский сом
|1 RUB
|126.60200 UZS
|5 RUB
|633.01000 UZS
|10 RUB
|1266.02000 UZS
|20 RUB
|2532.04000 UZS
|50 RUB
|6330.10000 UZS
|100 RUB
|12660.20000 UZS
|250 RUB
|31650.50000 UZS
|500 RUB
|63301.00000 UZS
|1000 RUB
|126602.00000 UZS
|2000 RUB
|253204.00000 UZS
|5000 RUB
|633010.00000 UZS
|10000 RUB
|1266020.00000 UZS