Узбекские сомы в российские рубли

Сконвертируйте UZS в RUB по реальному обменному курсу

1000 uzs
7.90 rub

1.00000 UZS = 0.00790 RUB

Среднерыночный курс в 11:48 UTC
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График изменения обменного курса UZS к RUB

1 мин. назад 1 UZS → 0 RUB
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860751.0736589.10761.456251.675350.958418.5047
1GBP1.1617811.24735103.5241.691841.94641.1134521.4985
1USD0.93140.8017182.9951.356351.560430.8926517.2353
1INR0.01122240.009659610.012048910.01634260.01880150.01075550.207667

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в российские рубли

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и RUB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в RUB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Узбекский сом / Российский рубль
1 UZS0.00790 RUB
5 UZS0.03949 RUB
10 UZS0.07899 RUB
20 UZS0.15798 RUB
50 UZS0.39494 RUB
100 UZS0.78988 RUB
250 UZS1.97469 RUB
500 UZS3.94939 RUB
1000 UZS7.89878 RUB
2000 UZS15.79756 RUB
5000 UZS39.49390 RUB
10000 UZS78.98780 RUB
Обменные курсы Российский рубль / Узбекский сом
1 RUB126.60200 UZS
5 RUB633.01000 UZS
10 RUB1266.02000 UZS
20 RUB2532.04000 UZS
50 RUB6330.10000 UZS
100 RUB12660.20000 UZS
250 RUB31650.50000 UZS
500 RUB63301.00000 UZS
1000 RUB126602.00000 UZS
2000 RUB253204.00000 UZS
5000 RUB633010.00000 UZS
10000 RUB1266020.00000 UZS