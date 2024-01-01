Özbekistan somundan Rus rublesine

Reel döviz kuru ile UZS → RUB çevirin

1.000 uzs
7,40 rub

1.00000 UZS = 0.00740 RUB

19:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554551.0762589.33541.451051.653610.9481418.3596
1 GBP1.1689711.25815104.4341.69631.933091.1083521.4627
1 USD0.929150.794818183.00621.348251.536450.8809517.0589
1 INR0.01119380.00957540.012047310.01624280.01851010.01061310.205514

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Özbekistan somundan Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Rus Rublesi
1 UZS0.00740 RUB
5 UZS0.03700 RUB
10 UZS0.07400 RUB
20 UZS0.14801 RUB
50 UZS0.37002 RUB
100 UZS0.74004 RUB
250 UZS1.85009 RUB
500 UZS3.70018 RUB
1000 UZS7.40036 RUB
2000 UZS14.80072 RUB
5000 UZS37.00180 RUB
10000 UZS74.00360 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Özbekistan Somu
1 RUB135.12900 UZS
5 RUB675.64500 UZS
10 RUB1351.29000 UZS
20 RUB2702.58000 UZS
50 RUB6756.45000 UZS
100 RUB13512.90000 UZS
250 RUB33782.25000 UZS
500 RUB67564.50000 UZS
1000 RUB135129.00000 UZS
2000 RUB270258.00000 UZS
5000 RUB675645.00000 UZS
10000 RUB1351290.00000 UZS