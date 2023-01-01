50 Özbekistan somundan Rus rublesine

Reel döviz kuru ile UZS → RUB çevirin

50 uzs
0,40 rub

1.00000 UZS = 0.00803 RUB

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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UZS → RUB çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UZS → 0 RUB
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Özbekistan somundan Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Özbekistan somu

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Rus Rublesi
1 UZS0.00803 RUB
5 UZS0.04015 RUB
10 UZS0.08030 RUB
20 UZS0.16059 RUB
50 UZS0.40148 RUB
100 UZS0.80295 RUB
250 UZS2.00738 RUB
500 UZS4.01475 RUB
1000 UZS8.02950 RUB
2000 UZS16.05900 RUB
5000 UZS40.14750 RUB
10000 UZS80.29500 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Özbekistan Somu
1 RUB124.54100 UZS
5 RUB622.70500 UZS
10 RUB1245.41000 UZS
20 RUB2490.82000 UZS
50 RUB6227.05000 UZS
100 RUB12454.10000 UZS
250 RUB31135.25000 UZS
500 RUB62270.50000 UZS
1000 RUB124541.00000 UZS
2000 RUB249082.00000 UZS
5000 RUB622705.00000 UZS
10000 RUB1245410.00000 UZS