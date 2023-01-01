10 bin Özbekistan somundan Rus rublesine
Reel döviz kuru ile UZS → RUB çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Özbekistan somundan Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Rus Rublesi / Özbekistan Somu
|1 RUB
|124.54100 UZS
|5 RUB
|622.70500 UZS
|10 RUB
|1245.41000 UZS
|20 RUB
|2490.82000 UZS
|50 RUB
|6227.05000 UZS
|100 RUB
|12454.10000 UZS
|250 RUB
|31135.25000 UZS
|500 RUB
|62270.50000 UZS
|1000 RUB
|124541.00000 UZS
|2000 RUB
|249082.00000 UZS
|5000 RUB
|622705.00000 UZS
|10000 RUB
|1245410.00000 UZS