Özbekistan somundan Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile UZS → AUD çevirin

1.000 uzs
0,12 aud

1.00000 UZS = 0.00012 AUD

00:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554151.076589.35731.450961.652980.94808518.3606
1 GBP1.1690211.25845104.461.69621.932361.1083321.4639
1 USD0.928950.794628183.00721.347851.535510.880717.0558
1 INR0.0111910.0095730.012047210.01623770.01849850.01060990.205474

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Özbekistan somundan Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Avustralya Doları
1 UZS0.00012 AUD
5 UZS0.00061 AUD
10 UZS0.00123 AUD
20 UZS0.00246 AUD
50 UZS0.00615 AUD
100 UZS0.01229 AUD
250 UZS0.03073 AUD
500 UZS0.06147 AUD
1000 UZS0.12293 AUD
2000 UZS0.24586 AUD
5000 UZS0.61466 AUD
10000 UZS1.22931 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Özbekistan Somu
1 AUD8134.63000 UZS
5 AUD40673.15000 UZS
10 AUD81346.30000 UZS
20 AUD162692.60000 UZS
50 AUD406731.50000 UZS
100 AUD813463.00000 UZS
250 AUD2033657.50000 UZS
500 AUD4067315.00000 UZS
1000 AUD8134630.00000 UZS
2000 AUD16269260.00000 UZS
5000 AUD40673150.00000 UZS
10000 AUD81346300.00000 UZS