Özbekistan somundan İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile UZS → GBP çevirin

1.000 uzs
0,06 gbp

1.00000 UZS = 0.00006 GBP

01:02 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554151.0762589.3381.450951.653350.94808518.3594
1 GBP1.1690211.25815104.4371.696171.932791.1083321.4624
1 USD0.929150.794818183.00861.348151.536220.8809517.0587
1 INR0.01119340.009575130.01204710.01624110.01850670.01061280.205505

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Özbekistan somundan İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / İngiliz Pound Sterlini
1 UZS0.00006 GBP
5 UZS0.00032 GBP
10 UZS0.00064 GBP
20 UZS0.00127 GBP
50 UZS0.00318 GBP
100 UZS0.00636 GBP
250 UZS0.01591 GBP
500 UZS0.03182 GBP
1000 UZS0.06363 GBP
2000 UZS0.12726 GBP
5000 UZS0.31816 GBP
10000 UZS0.63632 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Özbekistan Somu
1 GBP15715.30000 UZS
5 GBP78576.50000 UZS
10 GBP157153.00000 UZS
20 GBP314306.00000 UZS
50 GBP785765.00000 UZS
100 GBP1571530.00000 UZS
250 GBP3928825.00000 UZS
500 GBP7857650.00000 UZS
1000 GBP15715300.00000 UZS
2000 GBP31430600.00000 UZS
5000 GBP78576500.00000 UZS
10000 GBP157153000.00000 UZS