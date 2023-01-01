5 Özbekistan somundan İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile UZS → GBP çevirin

5 uzs
0.00 gbp

1.00000 UZS = 0.00007 GBP

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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UZS → GBP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UZS → 0 GBP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Özbekistan somundan İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Özbekistan somu

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Özbekistan Somu / İngiliz Pound Sterlini
1 UZS0.00007 GBP
5 UZS0.00034 GBP
10 UZS0.00067 GBP
20 UZS0.00134 GBP
50 UZS0.00336 GBP
100 UZS0.00671 GBP
250 UZS0.01678 GBP
500 UZS0.03357 GBP
1000 UZS0.06714 GBP
2000 UZS0.13427 GBP
5000 UZS0.33568 GBP
10000 UZS0.67137 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Özbekistan Somu
1 GBP14895.00000 UZS
5 GBP74475.00000 UZS
10 GBP148950.00000 UZS
20 GBP297900.00000 UZS
50 GBP744750.00000 UZS
100 GBP1489500.00000 UZS
250 GBP3723750.00000 UZS
500 GBP7447500.00000 UZS
1000 GBP14895000.00000 UZS
2000 GBP29790000.00000 UZS
5000 GBP74475000.00000 UZS
10000 GBP148950000.00000 UZS