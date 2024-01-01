Özbekistan somundan ABD dolarına

Reel döviz kuru ile UZS → USD çevirin

1.000 uzs
0,08 usd

1.00000 UZS = 0.00008 USD

19:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855391.0763589.34431.451031.653250.9481718.3612
1 GBP1.1690611.25835104.4511.696381.93281.1084721.4659
1 USD0.92910.794691183.00671.34811.535980.8809517.0588
1 INR0.01119270.009573820.012047210.01624090.01850430.0106130.205511

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Özbekistan somundan ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / ABD Doları
1 UZS0.00008 USD
5 UZS0.00040 USD
10 UZS0.00080 USD
20 UZS0.00160 USD
50 UZS0.00400 USD
100 UZS0.00801 USD
250 UZS0.02001 USD
500 UZS0.04003 USD
1000 UZS0.08006 USD
2000 UZS0.16012 USD
5000 UZS0.40029 USD
10000 UZS0.80059 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Özbekistan Somu
1 USD12490.80000 UZS
5 USD62454.00000 UZS
10 USD124908.00000 UZS
20 USD249816.00000 UZS
50 USD624540.00000 UZS
100 USD1249080.00000 UZS
250 USD3122700.00000 UZS
500 USD6245400.00000 UZS
1000 USD12490800.00000 UZS
2000 USD24981600.00000 UZS
5000 USD62454000.00000 UZS
10000 USD124908000.00000 UZS