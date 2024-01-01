Özbekistan somundan Japon yenine

Reel döviz kuru ile UZS → JPY çevirin

1.000 uzs
12 jpy

1.00000 UZS = 0.01203 JPY

01:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554851.0763589.34791.450971.653510.94810518.3612
1 GBP1.1689311.25815104.4391.696051.932791.1082721.4625
1 USD0.92910.794818183.01011.348051.536220.8808517.0588
1 INR0.01119220.009574950.012046710.01623960.01850640.01061140.205503

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Özbekistan somundan Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Japon Yeni
1 UZS0.01203 JPY
5 UZS0.06013 JPY
10 UZS0.12025 JPY
20 UZS0.24051 JPY
50 UZS0.60126 JPY
100 UZS1.20253 JPY
250 UZS3.00632 JPY
500 UZS6.01265 JPY
1000 UZS12.02530 JPY
2000 UZS24.05060 JPY
5000 UZS60.12650 JPY
10000 UZS120.25300 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Özbekistan Somu
100 JPY8315.84000 UZS
1000 JPY83158.40000 UZS
1500 JPY124737.60000 UZS
2000 JPY166316.80000 UZS
3000 JPY249475.20000 UZS
5000 JPY415792.00000 UZS
5400 JPY449055.36000 UZS
10000 JPY831584.00000 UZS
15000 JPY1247376.00000 UZS
20000 JPY1663168.00000 UZS
25000 JPY2078960.00000 UZS
30000 JPY2494752.00000 UZS