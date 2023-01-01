10 bin Özbekistan somundan Japon yenine
Reel döviz kuru ile UZS → JPY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Özbekistan somundan Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Japon Yeni / Özbekistan Somu
|100 JPY
|8171.26000 UZS
|1000 JPY
|81712.60000 UZS
|1500 JPY
|122568.90000 UZS
|2000 JPY
|163425.20000 UZS
|3000 JPY
|245137.80000 UZS
|5000 JPY
|408563.00000 UZS
|5400 JPY
|441248.04000 UZS
|10000 JPY
|817126.00000 UZS
|15000 JPY
|1225689.00000 UZS
|20000 JPY
|1634252.00000 UZS
|25000 JPY
|2042815.00000 UZS
|30000 JPY
|2451378.00000 UZS