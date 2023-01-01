50 Özbekistan somundan Japon yenine

Reel döviz kuru ile UZS → JPY çevirin

50 uzs
1 jpy

1.00000 UZS = 0.01224 JPY

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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UZS → JPY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UZS → 0 JPY
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Özbekistan somundan Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Özbekistan somu

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Japon Yeni
1 UZS0.01224 JPY
5 UZS0.06119 JPY
10 UZS0.12238 JPY
20 UZS0.24476 JPY
50 UZS0.61190 JPY
100 UZS1.22380 JPY
250 UZS3.05950 JPY
500 UZS6.11900 JPY
1000 UZS12.23800 JPY
2000 UZS24.47600 JPY
5000 UZS61.19000 JPY
10000 UZS122.38000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Özbekistan Somu
100 JPY8171.26000 UZS
1000 JPY81712.60000 UZS
1500 JPY122568.90000 UZS
2000 JPY163425.20000 UZS
3000 JPY245137.80000 UZS
5000 JPY408563.00000 UZS
5400 JPY441248.04000 UZS
10000 JPY817126.00000 UZS
15000 JPY1225689.00000 UZS
20000 JPY1634252.00000 UZS
25000 JPY2042815.00000 UZS
30000 JPY2451378.00000 UZS