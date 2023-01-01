乌兹别克斯坦索姆兑到日元

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1EUR10.86381.056487.94531.434911.648440.957319.2339
1GBP1.1576811.22295101.8111.661131.908321.1082422.2663
1USD0.94660.817695183.251.35831.560430.906218.207
1INR0.01137070.009822160.01201210.01631590.01874390.01088530.218703

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如何将乌兹别克斯坦索姆兑换成到日元

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  • 3

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Top currency pairings for 乌兹别克斯坦索姆

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plane
乌兹别克斯坦索姆/日元汇率
1 UZS0.01221 JPY
5 UZS0.06104 JPY
10 UZS0.12208 JPY
20 UZS0.24416 JPY
50 UZS0.61040 JPY
100 UZS1.22080 JPY
250 UZS3.05200 JPY
500 UZS6.10400 JPY
1000 UZS12.20800 JPY
2000 UZS24.41600 JPY
5000 UZS61.04000 JPY
10000 UZS122.08000 JPY
日元/乌兹别克斯坦索姆汇率
100 JPY8191.33000 UZS
1000 JPY81913.30000 UZS
1500 JPY122869.95000 UZS
2000 JPY163826.60000 UZS
3000 JPY245739.90000 UZS
5000 JPY409566.50000 UZS
5400 JPY442331.82000 UZS
10000 JPY819133.00000 UZS
15000 JPY1228699.50000 UZS
20000 JPY1638266.00000 UZS
25000 JPY2047832.50000 UZS
30000 JPY2457399.00000 UZS