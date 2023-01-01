Узбекские сомы в британские фунты стерлингов
Сконвертируйте UZS в GBP по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса UZS к GBP
1 UZS = 0.00007 GBP
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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в британские фунты стерлингов
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Узбекский сом
|1 GBP
|15177.00000 UZS
|5 GBP
|75885.00000 UZS
|10 GBP
|151770.00000 UZS
|20 GBP
|303540.00000 UZS
|50 GBP
|758850.00000 UZS
|100 GBP
|1517700.00000 UZS
|250 GBP
|3794250.00000 UZS
|500 GBP
|7588500.00000 UZS
|1000 GBP
|15177000.00000 UZS
|2000 GBP
|30354000.00000 UZS
|5000 GBP
|75885000.00000 UZS
|10000 GBP
|151770000.00000 UZS