20 Rus rublesinden Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile RUB → UZS çevirin

20 rub
2.936,30 uzs

1,000руб RUB = 146,8so'm UZS

14:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → UZS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → UZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek148,5430151,3020
Düşük141,4860137,0480
Ortalama144,1369142,3633
Değişim3.28%5.98%
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1 RUB → UZS istatistikleri

RUB → UZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 148,5430, en düşük 141,4860 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 144,1369 oldu. RUB → UZS kurundaki değişiklik 3.28 değerindeydi.

RUB → UZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 151,3020, en düşük 137,0480 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 142,3633 oldu. RUB → UZS kurundaki değişiklik 5.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,2190,7861,5351,33583,728
1 EUR1,0811,4967,7950,8491,6581,44290,405
1 CAD0,7220,66815,2090,5671,1080,96360,412
1 CNY0,1390,1280,19210,1090,2130,18511,599

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

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RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Özbekistan Somu
1 RUB146,81500 UZS
5 RUB734,07500 UZS
10 RUB1.468,15000 UZS
20 RUB2.936,30000 UZS
50 RUB7.340,75000 UZS
100 RUB14.681,50000 UZS
250 RUB36.703,75000 UZS
500 RUB73.407,50000 UZS
1000 RUB146.815,00000 UZS
2000 RUB293.630,00000 UZS
5000 RUB734.075,00000 UZS
10000 RUB1.468.150,00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Rus Rublesi
1 UZS0,00681 RUB
5 UZS0,03406 RUB
10 UZS0,06811 RUB
20 UZS0,13623 RUB
50 UZS0,34056 RUB
100 UZS0,68113 RUB
250 UZS1,70282 RUB
500 UZS3,40565 RUB
1000 UZS6,81129 RUB
2000 UZS13,62258 RUB
5000 UZS34,05645 RUB
10000 UZS68,11290 RUB