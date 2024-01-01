1 турецкая лира в узбекские сомы
Сконвертируйте TRY в UZS по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 TRY в UZS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|386,3900
|394,9570
|Низкий
|380,3480
|380,3480
|В среднем
|383,5875
|388,6558
|Изменить
|-0.77%
|-2.06%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TRY к UZS
За последние 30 дней максимальный курс TRY к UZS составил 386,3900, а минимальный — 380,3480. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 383,5875. Изменение курса TRY к UZS в процентном соотношении составило -0.77.
За последние 90 дней максимальный курс TRY к UZS составил 394,9570, а минимальный — 380,3480. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 388,6558. Изменение курса TRY к UZS в процентном соотношении составило -2.06.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из турецких лир в узбекские сомы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Турецкая лира / Узбекский сом
|1 TRY
|381,60900 UZS
|5 TRY
|1 908,04500 UZS
|10 TRY
|3 816,09000 UZS
|20 TRY
|7 632,18000 UZS
|50 TRY
|19 080,45000 UZS
|100 TRY
|38 160,90000 UZS
|250 TRY
|95 402,25000 UZS
|500 TRY
|190 804,50000 UZS
|1000 TRY
|381 609,00000 UZS
|2000 TRY
|763 218,00000 UZS
|5000 TRY
|1 908 045,00000 UZS
|10000 TRY
|3 816 090,00000 UZS