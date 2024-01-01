1 ليرة تركية إلى سوم أوزبكستاني

تحويل TRY إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

1 try
390.61 uzs

1.000 TRY = 390.6 UZS

Mid-market exchange rate at 15:23
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٧٠٫٧٨٣٢٧٩٫٢٨٢٫٧٩٤١٫٣٥٣٫٦٧٣٤٨٫٧٩٦
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٤٣٠٤٫٦٠٧٩٠٫٣٢٨١٫٤٧٣٤٫٠٠٧٥٣٫٢٣٧
1 GBP١٫٢٧٧١٫١٧١1٣٥٦٫٥٨١٠٥٫٧٤١٫٧٢٤٤٫٦٩١٦٢٫٣٢
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Uzbekistan Som
1 TRY٣٩٠٫٦١١٠٠ UZS
5 TRY١٬٩٥٣٫٠٥٥٠٠ UZS
10 TRY٣٬٩٠٦٫١١٠٠٠ UZS
20 TRY٧٬٨١٢٫٢٢٠٠٠ UZS
50 TRY١٩٬٥٣٠٫٥٥٠٠٠ UZS
100 TRY٣٩٬٠٦١٫١٠٠٠٠ UZS
250 TRY٩٧٬٦٥٢٫٧٥٠٠٠ UZS
500 TRY١٩٥٬٣٠٥٫٥٠٠٠٠ UZS
1000 TRY٣٩٠٬٦١١٫٠٠٠٠٠ UZS
2000 TRY٧٨١٬٢٢٢٫٠٠٠٠٠ UZS
5000 TRY١٬٩٥٣٬٠٥٥٫٠٠٠٠٠ UZS
10000 TRY٣٬٩٠٦٬١١٠٫٠٠٠٠٠ UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / ليرة تركية
1 UZS٠٫٠٠٢٥٦ TRY
5 UZS٠٫٠١٢٨٠ TRY
10 UZS٠٫٠٢٥٦٠ TRY
20 UZS٠٫٠٥١٢٠ TRY
50 UZS٠٫١٢٨٠٠ TRY
100 UZS٠٫٢٥٦٠١ TRY
250 UZS٠٫٦٤٠٠٢ TRY
500 UZS١٫٢٨٠٠٥ TRY
1000 UZS٢٫٥٦٠٠٩ TRY
2000 UZS٥٫١٢٠١٨ TRY
5000 UZS١٢٫٨٠٠٤٥ TRY
10000 UZS٢٥٫٦٠٠٩٠ TRY