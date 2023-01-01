روبية هندية إلى سوم أوزبكستاني

تحويل INR إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
1468570 uzs

1.00000 INR = 146.85700 UZS

متوسط سعر صرف السوق عند 23:59 UTC
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INR إلى UZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 UZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063288.16591.433671.655690.957418.2095
1GBP1.1578111.23105102.0851.660011.917081.1084921.0843
1USD0.940550.812315182.9251.348451.557270.900417.1271
1INR0.01134230.009795780.012059110.01626110.01877920.0108580.206537

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Uzbekistan Som
1 INR146.85700 UZS
5 INR734.28500 UZS
10 INR1468.57000 UZS
20 INR2937.14000 UZS
50 INR7342.85000 UZS
100 INR14685.70000 UZS
250 INR36714.25000 UZS
500 INR73428.50000 UZS
1000 INR146857.00000 UZS
2000 INR293714.00000 UZS
5000 INR734285.00000 UZS
10000 INR1468570.00000 UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / الروبية الهندية
1 UZS0.00681 INR
5 UZS0.03405 INR
10 UZS0.06809 INR
20 UZS0.13619 INR
50 UZS0.34047 INR
100 UZS0.68093 INR
250 UZS1.70234 INR
500 UZS3.40467 INR
1000 UZS6.80935 INR
2000 UZS13.61870 INR
5000 UZS34.04675 INR
10000 UZS68.09350 INR