يورو إلى سوم أوزبكستاني

تحويل EUR إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١٢٬٩٥٢٬٠٠٠ uzs

1.00000 EUR = 12952.00000 UZS

متوسط سعر صرف السوق عند 0:43 UTC
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EUR إلى UZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 UZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0635588.19491.434091.655720.9574518.2128
1GBP1.1578811.2314102.1141.660421.917021.1086121.0871
1USD0.940250.812084182.9251.34841.556780.900217.1245
1INR0.01133850.009792990.012059110.01626050.01877340.01085560.206506

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Uzbekistan Som
1 EUR12952.00000 UZS
5 EUR64760.00000 UZS
10 EUR129520.00000 UZS
20 EUR259040.00000 UZS
50 EUR647600.00000 UZS
100 EUR1295200.00000 UZS
250 EUR3238000.00000 UZS
500 EUR6476000.00000 UZS
1000 EUR12952000.00000 UZS
2000 EUR25904000.00000 UZS
5000 EUR64760000.00000 UZS
10000 EUR129520000.00000 UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / اليورو
1 UZS0.00008 EUR
5 UZS0.00039 EUR
10 UZS0.00077 EUR
20 UZS0.00154 EUR
50 UZS0.00386 EUR
100 UZS0.00772 EUR
250 UZS0.01930 EUR
500 UZS0.03860 EUR
1000 UZS0.07721 EUR
2000 UZS0.15442 EUR
5000 UZS0.38604 EUR
10000 UZS0.77208 EUR