فرنك سويسري إلى سوم أوزبكستاني

تحويل CHF إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
13532000 uzs

1.00000 CHF = 13532.00000 UZS

متوسط سعر صرف السوق عند 2:22 UTC
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CHF إلى UZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 UZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063788.20731.434821.658140.9572518.2196
1GBP1.1582111.23195102.1591.661781.920421.108721.1015
1USD0.94010.811721182.9251.34891.558850.8999517.1285
1INR0.01133690.009788620.012059110.01626650.01879830.01085260.206554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Uzbekistan Som
1 CHF13532.00000 UZS
5 CHF67660.00000 UZS
10 CHF135320.00000 UZS
20 CHF270640.00000 UZS
50 CHF676600.00000 UZS
100 CHF1353200.00000 UZS
250 CHF3383000.00000 UZS
500 CHF6766000.00000 UZS
1000 CHF13532000.00000 UZS
2000 CHF27064000.00000 UZS
5000 CHF67660000.00000 UZS
10000 CHF135320000.00000 UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / الفرنك السويسري
1 UZS0.00007 CHF
5 UZS0.00037 CHF
10 UZS0.00074 CHF
20 UZS0.00148 CHF
50 UZS0.00369 CHF
100 UZS0.00739 CHF
250 UZS0.01847 CHF
500 UZS0.03695 CHF
1000 UZS0.07390 CHF
2000 UZS0.14780 CHF
5000 UZS0.36950 CHF
10000 UZS0.73899 CHF