ين ياباني إلى سوم أوزبكستاني

تحويل JPY إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
٨٢٦٬١٣٣ uzs

1.00000 JPY = 82.61330 UZS

متوسط سعر صرف السوق عند 16:38 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

JPY إلى UZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 UZS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066188.62971.437211.661240.963618.3214
1GBP1.1536711.2299102.2471.658031.916481.1116821.1363
1USD0.9380.813074183.13451.34811.558240.9038517.1854
1INR0.01128290.009780230.012028710.01621590.01874360.01087210.206718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ين ياباني

JPY إلى USD

JPY إلى GBP

JPY إلى EUR

JPY إلى AUD

JPY إلى CAD

JPY إلى CHF

JPY إلى CNY

JPY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ين ياباني / Uzbekistan Som
100 JPY8261.33000 UZS
1000 JPY82613.30000 UZS
1500 JPY123919.95000 UZS
2000 JPY165226.60000 UZS
3000 JPY247839.90000 UZS
5000 JPY413066.50000 UZS
5400 JPY446111.82000 UZS
10000 JPY826133.00000 UZS
15000 JPY1239199.50000 UZS
20000 JPY1652266.00000 UZS
25000 JPY2065332.50000 UZS
30000 JPY2478399.00000 UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / ين ياباني
1 UZS0.01210 JPY
5 UZS0.06052 JPY
10 UZS0.12105 JPY
20 UZS0.24209 JPY
50 UZS0.60523 JPY
100 UZS1.21046 JPY
250 UZS3.02615 JPY
500 UZS6.05230 JPY
1000 UZS12.10460 JPY
2000 UZS24.20920 JPY
5000 UZS60.52300 JPY
10000 UZS121.04600 JPY