Japon yeninden Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile JPY → UZS çevirin

10.000 jpy
830.523 uzs

1.00000 JPY = 83.05230 UZS

08:08 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10.7971620.931751.539291.354150.884257.19361.34745
1 GBP1.2544511.168851.930961.698711.109279.024011.69031
1 EUR1.073250.85554511.652041.453340.949037.720531.44615
1 AUD0.649650.5178760.60531110.8797240.5744534.673320.875371

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Japon yeninden Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Japon yeni için en iyi döviz çiftleri

JPY → USD

JPY → GBP

JPY → EUR

JPY → AUD

JPY → CAD

JPY → CHF

JPY → CNY

JPY → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Japon Yeni / Özbekistan Somu
100 JPY8305.23000 UZS
1000 JPY83052.30000 UZS
1500 JPY124578.45000 UZS
2000 JPY166104.60000 UZS
3000 JPY249156.90000 UZS
5000 JPY415261.50000 UZS
5400 JPY448482.42000 UZS
10000 JPY830523.00000 UZS
15000 JPY1245784.50000 UZS
20000 JPY1661046.00000 UZS
25000 JPY2076307.50000 UZS
30000 JPY2491569.00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Japon Yeni
1 UZS0.01204 JPY
5 UZS0.06020 JPY
10 UZS0.12041 JPY
20 UZS0.24081 JPY
50 UZS0.60203 JPY
100 UZS1.20406 JPY
250 UZS3.01015 JPY
500 UZS6.02030 JPY
1000 UZS12.04060 JPY
2000 UZS24.08120 JPY
5000 UZS60.20300 JPY
10000 UZS120.40600 JPY