Endonezya rupisinden Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile IDR → UZS çevirin

1.000.000 idr
798.348 uzs

1.00000 IDR = 0.79835 UZS

06:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183.01140.931951.347351.541191.354450.795647.8187
1 INR0.012046510.0112270.01623090.0185660.01631640.009584710.0941883
1 EUR1.07389.071211.445711.653691.453320.8537158.38947
1 SGD0.74219861.61090.69170311.143871.005270.5905225.80302

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Endonezya rupisinden Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Özbekistan Somu
1 IDR0.79835 UZS
5 IDR3.99174 UZS
10 IDR7.98348 UZS
20 IDR15.96696 UZS
50 IDR39.91740 UZS
100 IDR79.83480 UZS
250 IDR199.58700 UZS
500 IDR399.17400 UZS
1000 IDR798.34800 UZS
2000 IDR1596.69600 UZS
5000 IDR3991.74000 UZS
10000 IDR7983.48000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Endonezya Rupisi
1 UZS1.25259 IDR
5 UZS6.26295 IDR
10 UZS12.52590 IDR
20 UZS25.05180 IDR
50 UZS62.62950 IDR
100 UZS125.25900 IDR
250 UZS313.14750 IDR
500 UZS626.29500 IDR
1000 UZS1252.59000 IDR
2000 UZS2505.18000 IDR
5000 UZS6262.95000 IDR
10000 UZS12525.90000 IDR