Türk lirasından Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile TRY → UZS çevirin

1.000 try
405.460 uzs

1.00000 TRY = 405.46000 UZS

23:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.9280.793367278.9783.00881.346153.6728530.8979
1 EUR1.0775510.85492300.60489.44611.450543.9576833.294
1 GBP1.260451.16971351.628104.6281.696754.6294438.9453
1 PKR0.003584610.003326630.0028439210.2975550.004825430.01316580.110757

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Özbekistan Somu
1 TRY405.46000 UZS
5 TRY2027.30000 UZS
10 TRY4054.60000 UZS
20 TRY8109.20000 UZS
50 TRY20273.00000 UZS
100 TRY40546.00000 UZS
250 TRY101365.00000 UZS
500 TRY202730.00000 UZS
1000 TRY405460.00000 UZS
2000 TRY810920.00000 UZS
5000 TRY2027300.00000 UZS
10000 TRY4054600.00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Türk Lirası
1 UZS0.00247 TRY
5 UZS0.01233 TRY
10 UZS0.02466 TRY
20 UZS0.04933 TRY
50 UZS0.12332 TRY
100 UZS0.24663 TRY
250 UZS0.61659 TRY
500 UZS1.23317 TRY
1000 UZS2.46634 TRY
2000 UZS4.93268 TRY
5000 UZS12.33170 TRY
10000 UZS24.66340 TRY