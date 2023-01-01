20 Özbekistan somundan Türk lirasına
Reel döviz kuru ile UZS → TRY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Özbekistan somundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Türk Lirası / Özbekistan Somu
|1 TRY
|445.19700 UZS
|5 TRY
|2225.98500 UZS
|10 TRY
|4451.97000 UZS
|20 TRY
|8903.94000 UZS
|50 TRY
|22259.85000 UZS
|100 TRY
|44519.70000 UZS
|250 TRY
|111299.25000 UZS
|500 TRY
|222598.50000 UZS
|1000 TRY
|445197.00000 UZS
|2000 TRY
|890394.00000 UZS
|5000 TRY
|2225985.00000 UZS
|10000 TRY
|4451970.00000 UZS