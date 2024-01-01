Avustralya dolarından Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile AUD → UZS çevirin

1.000 aud
8.183.720 uzs

1,000 AUD = 8.184 UZS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,80383,6090,941,684153,2651,3771,362
1 GBP1,2451104,0941,172,097190,8151,7151,695
1 INR0,0120,0110,0110,021,8330,0160,016
1 EUR1,0640,85588,96911,792163,0851,4661,449

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Avustralya dolarından Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AUD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AUD → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Avustralya doları için en iyi döviz çiftleri

AUD → USD

AUD → GBP

AUD → INR

AUD → EUR

AUD → NZD

AUD → JPY

AUD → CAD

AUD → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Avustralya Doları / Özbekistan Somu
1 AUD8.183,72000 UZS
5 AUD40.918,60000 UZS
10 AUD81.837,20000 UZS
20 AUD163.674,40000 UZS
50 AUD409.186,00000 UZS
100 AUD818.372,00000 UZS
250 AUD2.045.930,00000 UZS
500 AUD4.091.860,00000 UZS
1000 AUD8.183.720,00000 UZS
2000 AUD16.367.440,00000 UZS
5000 AUD40.918.600,00000 UZS
10000 AUD81.837.200,00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Avustralya Doları
1 UZS0,00012 AUD
5 UZS0,00061 AUD
10 UZS0,00122 AUD
20 UZS0,00244 AUD
50 UZS0,00611 AUD
100 UZS0,01222 AUD
250 UZS0,03055 AUD
500 UZS0,06110 AUD
1000 UZS0,12219 AUD
2000 UZS0,24439 AUD
5000 UZS0,61097 AUD
10000 UZS1,22194 AUD