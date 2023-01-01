دولار أسترالي إلى سوم أوزبكستاني

تحويل AUD إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٧٬٨٢١٬٩٩٠ uzs

1.00000 AUD = 7821.99000 UZS

متوسط سعر صرف السوق عند 2:5 UTC
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AUD إلى UZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 UZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0639588.22811.434151.656470.9572518.2193
1GBP1.1582811.23235102.1931.661151.918651.1087621.103
1USD0.939850.811458182.9251.347951.55690.899717.1242
1INR0.01133430.009785440.012059110.0162550.01877490.01084960.206502

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Uzbekistan Som
1 AUD7821.99000 UZS
5 AUD39109.95000 UZS
10 AUD78219.90000 UZS
20 AUD156439.80000 UZS
50 AUD391099.50000 UZS
100 AUD782199.00000 UZS
250 AUD1955497.50000 UZS
500 AUD3910995.00000 UZS
1000 AUD7821990.00000 UZS
2000 AUD15643980.00000 UZS
5000 AUD39109950.00000 UZS
10000 AUD78219900.00000 UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / دولار أسترالي
1 UZS0.00013 AUD
5 UZS0.00064 AUD
10 UZS0.00128 AUD
20 UZS0.00256 AUD
50 UZS0.00639 AUD
100 UZS0.01278 AUD
250 UZS0.03196 AUD
500 UZS0.06392 AUD
1000 UZS0.12784 AUD
2000 UZS0.25569 AUD
5000 UZS0.63922 AUD
10000 UZS1.27845 AUD