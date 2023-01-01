ألف دولار أسترالي إلى سوم أوزبكستاني

تحويل AUD إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٨٬١٣٤٬٥٤٠ uzs

1.00000 AUD = 8134.54000 UZS

Mid-market exchange rate at 08:53
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.79554583.370.926951.62602143.7751.35851.33815
1 GBP1.2571104.7961.165232.0439180.7251.707631.68205
1 INR0.01199470.0095423410.01111860.01950361.724540.01629480.0160507
1 EUR1.07880.858289.939611.75415155.11.465551.4436

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدولار الأسترالي

AUD إلى USD

AUD إلى GBP

AUD إلى INR

AUD إلى EUR

AUD إلى NZD

AUD إلى JPY

AUD إلى CAD

AUD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار أسترالي / Uzbekistan Som
1 AUD8134.54000 UZS
5 AUD40672.70000 UZS
10 AUD81345.40000 UZS
20 AUD162690.80000 UZS
50 AUD406727.00000 UZS
100 AUD813454.00000 UZS
250 AUD2033635.00000 UZS
500 AUD4067270.00000 UZS
1000 AUD8134540.00000 UZS
2000 AUD16269080.00000 UZS
5000 AUD40672700.00000 UZS
10000 AUD81345400.00000 UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / دولار أسترالي
1 UZS0.00012 AUD
5 UZS0.00061 AUD
10 UZS0.00123 AUD
20 UZS0.00246 AUD
50 UZS0.00615 AUD
100 UZS0.01229 AUD
250 UZS0.03073 AUD
500 UZS0.06147 AUD
1000 UZS0.12293 AUD
2000 UZS0.24587 AUD
5000 UZS0.61467 AUD
10000 UZS1.22933 AUD