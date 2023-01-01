يوان صيني إلى سوم أوزبكستاني

تحويل CNY إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١٬٦٦٦٬١٢٠ uzs

1.00000 CNY = 1666.12000 UZS

متوسط سعر صرف السوق عند 8:8 UTC
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CNY إلى UZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 UZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.06688.61551.437931.662250.964518.2065
1GBP1.155611.23185102.4021.661641.920861.1145821.0391
1USD0.93810.811787183.1291.34891.559330.9048517.0793
1INR0.01128470.009765390.012029510.01622660.0187580.01088490.205455

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Uzbekistan Som
1 CNY1666.12000 UZS
5 CNY8330.60000 UZS
10 CNY16661.20000 UZS
20 CNY33322.40000 UZS
50 CNY83306.00000 UZS
100 CNY166612.00000 UZS
250 CNY416530.00000 UZS
500 CNY833060.00000 UZS
1000 CNY1666120.00000 UZS
2000 CNY3332240.00000 UZS
5000 CNY8330600.00000 UZS
10000 CNY16661200.00000 UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / Chinese Yuan RMB
1 UZS0.00060 CNY
5 UZS0.00300 CNY
10 UZS0.00600 CNY
20 UZS0.01200 CNY
50 UZS0.03001 CNY
100 UZS0.06002 CNY
250 UZS0.15005 CNY
500 UZS0.30010 CNY
1000 UZS0.60020 CNY
2000 UZS1.20039 CNY
5000 UZS3.00099 CNY
10000 UZS6.00197 CNY