10 آلاف يوان صيني إلى سوم أوزبكستاني

تحويل CNY إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

10,000 cny
17,595,400 uzs

¥1.000 CNY = so'm1,760 UZS

Mid-market exchange rate at 10:46
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CNY إلى UZS مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7951.3720.9150.7841.51683.9561.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7710.17
1 CAD0.7295.68110.6670.5711.10561.190.965
1 EUR1.0938.5161.49910.8561.65691.7221.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Uzbekistan Som
1 CNY١٬٧٥٩٫٥٤٠٠٠ UZS
5 CNY٨٬٧٩٧٫٧٠٠٠٠ UZS
10 CNY١٧٬٥٩٥٫٤٠٠٠٠ UZS
20 CNY٣٥٬١٩٠٫٨٠٠٠٠ UZS
50 CNY٨٧٬٩٧٧٫٠٠٠٠٠ UZS
100 CNY١٧٥٬٩٥٤٫٠٠٠٠٠ UZS
250 CNY٤٣٩٬٨٨٥٫٠٠٠٠٠ UZS
500 CNY٨٧٩٬٧٧٠٫٠٠٠٠٠ UZS
1000 CNY١٬٧٥٩٬٥٤٠٫٠٠٠٠٠ UZS
2000 CNY٣٬٥١٩٬٠٨٠٫٠٠٠٠٠ UZS
5000 CNY٨٬٧٩٧٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ UZS
10000 CNY١٧٬٥٩٥٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / Chinese Yuan RMB
1 UZS٠٫٠٠٠٥٧ CNY
5 UZS٠٫٠٠٢٨٤ CNY
10 UZS٠٫٠٠٥٦٨ CNY
20 UZS٠٫٠١١٣٧ CNY
50 UZS٠٫٠٢٨٤٢ CNY
100 UZS٠٫٠٥٦٨٣ CNY
250 UZS٠٫١٤٢٠٨ CNY
500 UZS٠٫٢٨٤١٧ CNY
1000 UZS٠٫٥٦٨٣٣ CNY
2000 UZS١٫١٣٦٦٦ CNY
5000 UZS٢٫٨٤١٦٦ CNY
10000 UZS٥٫٦٨٣٣٢ CNY