الجمهورية التشيكية كوروناس إلى سوم أوزبكستاني

حوّل CZK إلى UZS بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 567.5 UZS

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى UZS،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى UZS متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى UZS اليوم

CZKUZS
1 CZK567.48 UZS
5 CZK2,837.40 UZS
10 CZK5,674.80 UZS
20 CZK11,349.60 UZS
50 CZK28,374 UZS
100 CZK56,748 UZS
250 CZK141,870 UZS
500 CZK283,740 UZS
1000 CZK567,480 UZS
2000 CZK1,134,960 UZS
5000 CZK2,837,400 UZS
10000 CZK5,674,800 UZS
UZSCZK
1 UZS0.00 CZK
5 UZS0.01 CZK
10 UZS0.02 CZK
20 UZS0.04 CZK
50 UZS0.09 CZK
100 UZS0.18 CZK
250 UZS0.44 CZK
500 UZS0.88 CZK
1000 UZS1.76 CZK
2000 UZS3.52 CZK
5000 UZS8.81 CZK
10000 UZS17.62 CZK

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