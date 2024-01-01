Чешские кроны в узбекские сомы

Сконвертируйте CZK в UZS по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = so'm543,5 UZS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к UZS

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UZS
1 CZK в UZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий552,3760568,8620
Низкий541,6510541,6510
В среднем548,9578556,1091
Изменение-1.37%-0.49%
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Соотношение 1 CZK к UZS

За последние 30 дней максимальный курс CZK к UZS составил 552,3760, а минимальный — 541,6510. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 548,9578. Изменение курса CZK к UZS в процентном соотношении составило -1.37.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к UZS составил 568,8620, а минимальный — 541,6510. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 556,1091. Изменение курса CZK к UZS в процентном соотношении составило -0.49.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в узбекские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Узбекский сом
1 CZK543,54300 UZS
5 CZK2 717,71500 UZS
10 CZK5 435,43000 UZS
20 CZK10 870,86000 UZS
50 CZK27 177,15000 UZS
100 CZK54 354,30000 UZS
250 CZK135 885,75000 UZS
500 CZK271 771,50000 UZS
1000 CZK543 543,00000 UZS
2000 CZK1 087 086,00000 UZS
5000 CZK2 717 715,00000 UZS
10000 CZK5 435 430,00000 UZS
Обменные курсы Узбекский сом / Чешская крона
1 UZS0,00184 CZK
5 UZS0,00920 CZK
10 UZS0,01840 CZK
20 UZS0,03680 CZK
50 UZS0,09199 CZK
100 UZS0,18398 CZK
250 UZS0,45995 CZK
500 UZS0,91989 CZK
1000 UZS1,83978 CZK
2000 UZS3,67956 CZK
5000 UZS9,19890 CZK
10000 UZS18,39780 CZK