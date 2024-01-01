ليرة تركية إلى سوم أوزبكستاني

تحويل TRY إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
367,845 uzs

TL1.000 TRY = so'm367.8 UZS

Mid-market exchange rate at 01:55
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TRY إلى UZS مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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UZS

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9461.3453.67348.699
1 EUR1.11710.843311.82493.7881.5034.10354.409
1 GBP1.3251.1861369.794111.2241.7824.86664.524
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Uzbekistan Som
1 TRY٣٦٧٫٨٤٥٠٠ UZS
5 TRY١٬٨٣٩٫٢٢٥٠٠ UZS
10 TRY٣٬٦٧٨٫٤٥٠٠٠ UZS
20 TRY٧٬٣٥٦٫٩٠٠٠٠ UZS
50 TRY١٨٬٣٩٢٫٢٥٠٠٠ UZS
100 TRY٣٦٬٧٨٤٫٥٠٠٠٠ UZS
250 TRY٩١٬٩٦١٫٢٥٠٠٠ UZS
500 TRY١٨٣٬٩٢٢٫٥٠٠٠٠ UZS
1000 TRY٣٦٧٬٨٤٥٫٠٠٠٠٠ UZS
2000 TRY٧٣٥٬٦٩٠٫٠٠٠٠٠ UZS
5000 TRY١٬٨٣٩٬٢٢٥٫٠٠٠٠٠ UZS
10000 TRY٣٬٦٧٨٬٤٥٠٫٠٠٠٠٠ UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / ليرة تركية
1 UZS٠٫٠٠٢٧٢ TRY
5 UZS٠٫٠١٣٥٩ TRY
10 UZS٠٫٠٢٧١٩ TRY
20 UZS٠٫٠٥٤٣٧ TRY
50 UZS٠٫١٣٥٩٣ TRY
100 UZS٠٫٢٧١٨٥ TRY
250 UZS٠٫٦٧٩٦٤ TRY
500 UZS١٫٣٥٩٢٧ TRY
1000 UZS٢٫٧١٨٥٤ TRY
2000 UZS٥٫٤٣٧٠٨ TRY
5000 UZS١٣٫٥٩٢٧٠ TRY
10000 UZS٢٧٫١٨٥٤٠ TRY