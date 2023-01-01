دولار أمريكي إلى سوم أوزبكستاني

تحويل USD إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١٢٬١٧٨٬١٠٠ uzs

1.00000 USD = 12178.10000 UZS

متوسط سعر صرف السوق عند 23:59 UTC
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USD إلى UZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 UZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.655540.957618.2081
1GBP1.1579411.23155102.1261.660311.916961.1088521.0833
1USD0.94020.811985182.9251.348151.556540.9003517.1193
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625750.01877050.01085740.206443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / Uzbekistan Som
1 USD12178.10000 UZS
5 USD60890.50000 UZS
10 USD121781.00000 UZS
20 USD243562.00000 UZS
50 USD608905.00000 UZS
100 USD1217810.00000 UZS
250 USD3044525.00000 UZS
500 USD6089050.00000 UZS
1000 USD12178100.00000 UZS
2000 USD24356200.00000 UZS
5000 USD60890500.00000 UZS
10000 USD121781000.00000 UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / دولار أمريكي
1 UZS0.00008 USD
5 UZS0.00041 USD
10 UZS0.00082 USD
20 UZS0.00164 USD
50 UZS0.00411 USD
100 UZS0.00821 USD
250 UZS0.02053 USD
500 UZS0.04106 USD
1000 UZS0.08211 USD
2000 UZS0.16423 USD
5000 UZS0.41057 USD
10000 UZS0.82115 USD