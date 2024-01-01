5 دولار أمريكي إلى سوم أوزبكستاني

تحويل USD إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

5 usd
63,160 uzs

$1.000 USD = so'm12,630 UZS

Mid-market exchange rate at 18:01
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64511.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7040.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,015.0160.981116.61710.6830.5785.30213.223

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Uzbekistan Som
1 USD١٢٬٦٣٢٫٠٠٠٠٠ UZS
5 USD٦٣٬١٦٠٫٠٠٠٠٠ UZS
10 USD١٢٦٬٣٢٠٫٠٠٠٠٠ UZS
20 USD٢٥٢٬٦٤٠٫٠٠٠٠٠ UZS
50 USD٦٣١٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ UZS
100 USD١٬٢٦٣٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ UZS
250 USD٣٬١٥٨٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ UZS
500 USD٦٬٣١٦٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ UZS
1000 USD١٢٬٦٣٢٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ UZS
2000 USD٢٥٬٢٦٤٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ UZS
5000 USD٦٣٬١٦٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ UZS
10000 USD١٢٦٬٣٢٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / دولار أمريكي
1 UZS٠٫٠٠٠٠٨ USD
5 UZS٠٫٠٠٠٤٠ USD
10 UZS٠٫٠٠٠٧٩ USD
20 UZS٠٫٠٠١٥٨ USD
50 UZS٠٫٠٠٣٩٦ USD
100 UZS٠٫٠٠٧٩٢ USD
250 UZS٠٫٠١٩٧٩ USD
500 UZS٠٫٠٣٩٥٨ USD
1000 UZS٠٫٠٧٩١٦ USD
2000 UZS٠٫١٥٨٣٣ USD
5000 UZS٠٫٣٩٥٨٢ USD
10000 UZS٠٫٧٩١٦٤ USD